​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу краткосрочных кредитов (TOP-10)

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу краткосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле за 2014 год.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу краткосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле (TOP-10):

№ Банки Удельный вес краткосрочных кредитов (%) 1 Gunaybank 90,60 2 Atrabank 62,04 3 Rabitəbank 56,34 4 Expressbank 51,41 5 YapıKredi Bank Azərbaycan 46,08 6 Amrahbank 38,27 7 Zaminbank 24,80 8 Bank Technique 24,05 9 Kredobank 20,77 10 XalqBank 13,62

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.