​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу краткосрочных кредитов (TOP-10)

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу краткосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле за 2014 год.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу краткосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле (TOP-10):
|№
|Банки
|Удельный вес краткосрочных кредитов (%)
|1
|Gunaybank
|90,60
|2
|Atrabank
|62,04
|3
|Rabitəbank
|56,34
|4
|Expressbank
|51,41
|5
|YapıKredi Bank Azərbaycan
|46,08
|6
|Amrahbank
|38,27
|7
|Zaminbank
|24,80
|8
|Bank Technique
|24,05
|9
|Kredobank
|20,77
|10
|XalqBank
|13,62
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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