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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу краткосрочных кредитов (TOP-10)

    Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу краткосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу краткосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле за 2014 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу краткосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле (TOP-10):

    Банки Удельный вес краткосрочных кредитов (%)
    1 Gunaybank 90,60
    2 Atrabank 62,04
    3 Rabitəbank 56,34
    4 Expressbank 51,41
    5 YapıKredi Bank Azərbaycan 46,08
    6 Amrahbank 38,27
    7 Zaminbank 24,80
    8 Bank Technique 24,05
    9 Kredobank 20,77
    10 XalqBank 13,62

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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