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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитам (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитному портфелю

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитному портфелю на 1 октября 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных расходов к депозитному портфелю (TOП-10):

    Банки Процентные расходы/Депозиты
    1 Кавказский банк развития 38,8
    2 VTB-Azerbaijan 31,0
    3 Atrabank 14,6
    4 Muganbank 11,5
    5 Para Bank 10,7
    6 Silkway Bank 9,5
    7 Zamin Bank 9,0
    8 NBC Bank 8,6
    9 Gunaybank 7,7
    10 Expressbank 7,4

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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