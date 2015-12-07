​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитам (ТОП-10)

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитному портфелю на 1 октября 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных расходов к депозитному портфелю (TOП-10):

№ Банки Процентные расходы/Депозиты 1 Кавказский банк развития 38,8 2 VTB-Azerbaijan 31,0 3 Atrabank 14,6 4 Muganbank 11,5 5 Para Bank 10,7 6 Silkway Bank 9,5 7 Zamin Bank 9,0 8 NBC Bank 8,6 9 Gunaybank 7,7 10 Expressbank 7,4

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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