​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитам (ТОП-10)

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитному портфелю на 1 октября 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных расходов к депозитному портфелю (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные расходы/Депозиты
|1
|Кавказский банк развития
|38,8
|2
|VTB-Azerbaijan
|31,0
|3
|Atrabank
|14,6
|4
|Muganbank
|11,5
|5
|Para Bank
|10,7
|6
|Silkway Bank
|9,5
|7
|Zamin Bank
|9,0
|8
|NBC Bank
|8,6
|9
|Gunaybank
|7,7
|10
|Expressbank
|7,4
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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