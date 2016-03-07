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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств в иностранной валюте (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему наличных средств в иностранной валюте

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в иностранной валюте на 1 января 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств в иностранной валюте (TOП-10):

    Банки Наличные средства в иностранной валюте (тыс. манатов)
    1 Pasha Bank 95 951
    2 Accessbank 52 282
    3 Turanbank 41 764
    4 AFB Bank 22 225
    5 ASB Bank 19 034
    6 Rabitabank 9 492
    7 Parabank 3 445
    8 Expressbank 3 178
    9 Zaminbank 2 121
    10 Dekabank 549

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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