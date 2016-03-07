​Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств в иностранной валюте (TOП-10)

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в иностранной валюте на 1 января 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств в иностранной валюте (TOП-10):

№ Банки Наличные средства в иностранной валюте (тыс. манатов) 1 Pasha Bank 95 951 2 Accessbank 52 282 3 Turanbank 41 764 4 AFB Bank 22 225 5 ASB Bank 19 034 6 Rabitabank 9 492 7 Parabank 3 445 8 Expressbank 3 178 9 Zaminbank 2 121 10 Dekabank 549

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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