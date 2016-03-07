​Рэнкинг банков Азербайджана по объему наличных средств в иностранной валюте (TOП-10)

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему наличных средств в иностранной валюте на 1 января 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему наличных средств в иностранной валюте (TOП-10):
|№
|Банки
|Наличные средства в иностранной валюте (тыс. манатов)
|1
|Pasha Bank
|95 951
|2
|Accessbank
|52 282
|3
|Turanbank
|41 764
|4
|AFB Bank
|22 225
|5
|ASB Bank
|19 034
|6
|Rabitabank
|9 492
|7
|Parabank
|3 445
|8
|Expressbank
|3 178
|9
|Zaminbank
|2 121
|10
|Dekabank
|549
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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