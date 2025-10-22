Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Расходы на оборону и нацбезопасность за 9 месяцев превысили 5 млрд манатов

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 14:37
    Расходы на оборону и нацбезопасность за 9 месяцев превысили 5 млрд манатов

    Из государственного бюджета на оборону и национальную безопасность за 9 месяцев текущего года потрачено 5 млрд 211,9 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, это на 15,6% или 702 млн манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За отчетный период на оборону и национальную безопасность направлено 62,1% средств, предусмотренных на эти цели в бюджете на 2025 год (8 млрд 396,3 млн манатов).

    расходы на оборону Минфин Азербайджана
    Azərbaycan 9 ayda müdafiə və milli təhlükəsizliyə 5 milyard manatdan çox pul xərcləyib

    Последние новости

    14:48

    Азербайджан вернул долг в 1,5 млрд манатов в этом году

    Финансы
    14:47

    Норвегия предоставит Украине почти $100 млн на поддержку энергетики

    Другие страны
    14:39

    Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 9%

    Финансы
    14:37

    Расходы на оборону и нацбезопасность за 9 месяцев превысили 5 млрд манатов

    Финансы
    14:30

    Азербайджан готов к тесному партнерству с Туркменистаном в газовой и "зеленой" энергетике

    Энергетика
    14:30

    В Казахстане отчет о крушении самолета AZAL могут опубликовать в начале 2026 года

    Внешняя политика
    14:27

    Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Японии

    Внешняя политика
    14:26

    Учреждена юбилейная медаль по случаю 30-летия Конституции Азербайджана

    Внутренняя политика
    14:22

    Обнародован госдолг Азербайджана

    Финансы
    Лента новостей