Расходы на оборону и нацбезопасность за 9 месяцев превысили 5 млрд манатов

Из государственного бюджета на оборону и национальную безопасность за 9 месяцев текущего года потрачено 5 млрд 211,9 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это на 15,6% или 702 млн манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период на оборону и национальную безопасность направлено 62,1% средств, предусмотренных на эти цели в бюджете на 2025 год (8 млрд 396,3 млн манатов).