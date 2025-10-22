Azərbaycanda müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri 9 ayda 5 milyard manatı ötüb
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2025
- 14:06
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında dövlət büdcəsindən müdafiə və milli təhlükəsizliyinə 5 milyard 211,9 milyon manat xərclənib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu da, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15,6 % və ya 702 milyon manat çoxdur.
Hesabat dövründə müdafiə və milli təhlükəsizlik xərclərinin 62,1 %-i icra edilib.
Xatırladaq ki, 9 ayda dövlət büdcəsindən müdafiə və milli təhlükəsizlik xərclərinə 8 milyard 396,3 milyon manat ayrılıb.
