Расходы на борьбу с COVID-19 в Азербайджане сокращены почти на 15%

Расходы на финансирование части мероприятий по борьбе с пандемией COVID-19 в Азербайджане в 2026 году составят 3 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год, подписанном сегодня.

Согласно документу, это на 14,3% меньше по сравнению с 2025 годом.