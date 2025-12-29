Azərbaycanda COVID–19-la mübarizə xərcləri 15 %-ə yaxın azaldılıb
Maliyyə
29 dekabr, 2025
- 15:44
2026-cı ildə Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID–19) pandemiyası ilə mübarizə tədbirlərinin bir hissəsinin maliyyələşdirilməsi xərcləri 3 milyon manat təşkil edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı İcbari Tibbi Sığorta Fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında fərmanda öz əksini tapıb.
Fərmana əsasən, bu, 2025-ci illə müqayisədə 14,3 % azdır.
