    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda COVID–19-la mübarizə xərcləri 15 %-ə yaxın azaldılıb

    Maliyyə
    • 29 dekabr, 2025
    • 15:44
    Azərbaycanda COVID–19-la mübarizə xərcləri 15 %-ə yaxın azaldılıb

    2026-cı ildə Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID–19) pandemiyası ilə mübarizə tədbirlərinin bir hissəsinin maliyyələşdirilməsi xərcləri 3 milyon manat təşkil edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı İcbari Tibbi Sığorta Fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında fərmanda öz əksini tapıb.

    Fərmana əsasən, bu, 2025-ci illə müqayisədə 14,3 % azdır.

    İcbari Tibbi Sığorta Fondu koronavirus
    Расходы на борьбу с COVID-19 в Азербайджане сокращены почти на 15%
    Azerbaijan cuts COVID-19 spending by nearly 15%

