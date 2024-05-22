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Рашад Ахмедов: Ситуация со страхованием недвижимости в Азербайджане не внушает оптимизма

Рашад Ахмедов: Ситуация со страхованием недвижимости в Азербайджане не внушает оптимизма В настоящее время ситуация со страхованием недвижимости в Азербайджане не внушает оптимизма.
Финансы
22 мая 2024 г. 13:44
Рашад Ахмедов: Ситуация со страхованием недвижимости в Азербайджане не внушает оптимизма

В настоящее время ситуация со страхованием недвижимости в Азербайджане не внушает оптимизма.

Как сообщает Report, такое мнение высказал исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов на конференции "Устойчивость финансовой системы к катастрофическим рискам" в Баку.

По его словам, каждый десятый объект недвижимости застрахован, и это отнюдь не положительный факт: "Если в стране возникнет катастрофический риск, то госбюджету и финансам страны будет нанесен серьезный ущерб. Рассчитать потенциальные риски на данный момент невозможно. Для этого необходимо разработать новую страховую модель. Сначала определяются риски и изучается возможный экономический ущерб, затем применяется соответствующая страховая модель".

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Əhmədov: "Azərbaycanda daşınmaz əmlakların sığortası ürəkaçan deyil"

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