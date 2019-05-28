Raiffeisen Bank: Фондовый рынок Азербайджана будет открыт для институциональных инвесторов Западной Европы, Америки и Азии - ЭКСКЛЮЗИВ

"Raiffeisen Bank International - один из ведущих банков, оказывающих сервисную поддержку на рынке ценных бумаг в Австрии и Центральной Восточной Европе. Мы предоставляем свои услуги в 19 странах, Азербайджан является одной из них".

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил исполнительный директор Raiffeisen Bank International Аттила Салай-Берзевици (Attila Szalay-Berzeviczy), комментируя подписанный с Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджана меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках усовершенствования рынков капитала, депозитных операций и клиринговых расчетов

По мнению Аттилы Салай-Берзевици, после этого меморандума рынок ценных бумаг Азербайджана станет более доступным для иностранных инвесторов:

"Согласно меморандуму, мы будем работать с Национальным депозитарным центром и правительством с целью открыть рынок ценных бумаг Азербайджана для иностранных инвесторов. Очень важно наладить связь между инфраструктурами и внести необходимые регулирующие изменения. Безусловно, мы получили возможность поделиться в Азербайджане опытом, знаниями, полученными на схожих рынках, и это поможет сделать рынок ценных бумаг Азербайджана открытым для институциональных инвесторов Западной Европы, Америки и Азии".