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Произведена очередная купонная выплата по облигациям SOCAR

Произведена очередная купонная выплата по облигациям SOCAR Сегодня состоялась девятая купонная выплата по облигациям Государственной нефтяной компании (SOCAR).
Финансы
1 февраля 2024 г. 14:26
Произведена очередная купонная выплата по облигациям SOCAR

Сегодня состоялась девятая купонная выплата по облигациям Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Как сообщили Report в SOCAR Capital, облигации SOCAR, номинальная стоимость которых составляет 1000 долларов США, имеют срок обращения 5 лет и годовую прибыль 4,5%.

Проценты выплачиваются один раз в квартал.

Облигации SOCAR принесли своим владельцам доход в размере 10 млн 125 тыс. долларов США, а по истечении 5 лет он составит 22,5 млн долларов.

Объем операций на вторичном рынке за 27-месячный период превысил 40 млн долларов США, а число заключенных сделок выросло до 700, что свидетельствует о высоком спросе на облигации SOCAR.

Облигации SOCAR можно приобрести в центрах ASAN xidmət № 1 и 5 и всех лицензированных инвестиционных компаниях в Азербайджане, они обладают высокой ликвидностью и никогда не опускались ниже номинальной стоимости (1 000 долларов США).

1 мая 2024 года состоится очередная купонная выплата по облигациям SOCAR.

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Версия на английском языке Next coupon payment on SOCAR bonds credited
Версия на азербайджанском языке SOCAR İstiqrazları üzrə 9-cu kupon ödənişi edilib

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