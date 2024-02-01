Произведена очередная купонная выплата по облигациям SOCAR

Сегодня состоялась девятая купонная выплата по облигациям Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Сегодня состоялась девятая купонная выплата по облигациям Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Как сообщили Report в SOCAR Capital, облигации SOCAR, номинальная стоимость которых составляет 1000 долларов США, имеют срок обращения 5 лет и годовую прибыль 4,5%.

Проценты выплачиваются один раз в квартал.

Облигации SOCAR принесли своим владельцам доход в размере 10 млн 125 тыс. долларов США, а по истечении 5 лет он составит 22,5 млн долларов.

Объем операций на вторичном рынке за 27-месячный период превысил 40 млн долларов США, а число заключенных сделок выросло до 700, что свидетельствует о высоком спросе на облигации SOCAR.

Облигации SOCAR можно приобрести в центрах ASAN xidmət № 1 и 5 и всех лицензированных инвестиционных компаниях в Азербайджане, они обладают высокой ликвидностью и никогда не опускались ниже номинальной стоимости (1 000 долларов США).

1 мая 2024 года состоится очередная купонная выплата по облигациям SOCAR.