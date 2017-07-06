Прогноз: Золото подешевеет до 1165 долларов за унцию к концу года

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Планы Федеральной резервной системы (ФРС) снова повысить ключевую ставку и начать сокращение портфеля негативны для активов, которые не приносят процентов. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, с этим прогнозом выступили аналитики французского банка BNP Paribas.

По их мнению, ФРС поднимет ставку в декабре, а цена на золото опустится к концу года до 1165 долларов за унцию, то есть на 5% по сравнению с ее текущим положением.

Отметим, что прогнозы BNP Paribas относятся к числу наиболее точных, как в IV квартале 2016 года, так и во II квартале 2017 года эта оценка оказалась наилучшей.