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    Прогноз: Золото подешевеет до 1165 долларов за унцию к концу года

    Решения ФРС негативно скажутся на ценах на золото

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Планы Федеральной резервной системы (ФРС) снова повысить ключевую ставку и начать сокращение портфеля негативны для активов, которые не приносят процентов. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, с этим прогнозом выступили аналитики французского банка BNP Paribas.

    По их мнению, ФРС поднимет ставку в декабре, а цена на золото опустится к концу года до 1165 долларов за унцию, то есть на 5% по сравнению с ее текущим положением.

    Отметим, что прогнозы BNP Paribas относятся к числу наиболее точных, как в IV квартале 2016 года, так и во II квартале 2017 года эта оценка оказалась наилучшей.

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