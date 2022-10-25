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Прогноз по поступлениям от услуг бюджетных организаций снижен на 13%

Прогноз по поступлениям от услуг бюджетных организаций снижен на 13% По прогнозу правительства Азербайджана, в следующем году поступления от платных услуг бюджетных организаций составят 726,5 млн манатов.
Финансы
25 октября 2022 г. 10:35
Прогноз по поступлениям от услуг бюджетных организаций снижен на 13%

По прогнозу правительства Азербайджана, в следующем году поступления от платных услуг бюджетных организаций составят 726,5 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2023 год".

Это на 12,9% меньше, чем утвержденный прогноз на 2022 год.

Ожидается, что в 2023 году доходы госбюджета Азербайджана составят 30 млрд 720,7 млн манатов, расходы - 33 млрд 300 млн манатов. Эти показатели соответственно на 5,2% и 3,1% превышают утвержденный прогноз на 2022 год.

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Версия на азербайджанском языке Ödənişli xidmətlərdən büdcə daxilolmaları üzrə proqnoz 13 % azaldılır

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