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Прогноз: ФРС США может поднять ставку больше трех раз в течение года

Прогноз: ФРС США может поднять ставку больше трех раз в течение года В нынешнем году для борьбы с инфляцией Федеральная резервная система (ФРС) США может поднять базовую учетную ставку больше трех раз.
Финансы
10 февраля 2022 г. 12:55
Прогноз: ФРС США может поднять ставку больше трех раз в течение года

В нынешнем году для борьбы с инфляцией Федеральная резервная система (ФРС) США может поднять базовую учетную ставку больше трех раз.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала CNBC заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостич.

Месяцем ранее президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер в интервью Financial Times сообщил, что готов поддержать три раунда повышения учетной ставки ФРС США в течение года, хотя ранее речь шла только о двух повышениях ставки.

"В данный момент я ожидаю, что ставка в текущем году будет повышена три раза, но начинаю понемногу склоняться к четырем раундам,— отметил господин Бостич.— Впрочем, нам надо будет смотреть, как экономика отреагирует на наши шаги по итогам первого полугодия".

В настоящее время некоторые участники рынка (например, аналитики Bank of America) ожидают даже пять или шесть раундов повышения ставки — по 0,25 п.п. за каждый раунд. Впрочем, ранее Рафаэль Бостич говорил, что ФРС может пойти на более резкое повышение ставки за один раунд.

"Сейчас рассматриваются все варианты. Если будут данные, которые говорят о необходимости повышения ставки на 50 базисных пунктов, я поддержу такую меру",— заявил господин Бостич.

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Версия на английском языке Forecast: US Federal Reserve may raise rates more than 3 times during year

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