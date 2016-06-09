​Прогноз: Активность на рынке обязательного страхования Азербайджана может ослабеть

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Усиление контроля за применением скидок при реализации продуктов обязательного страхования в Азербайджане может привести к ослаблению в ближайшие месяцы активности на рынке страхования.

Об этом сообщил Report директор страхового агентства AS Prof Джахид Гурбанов.

По его словам, Палата надзора за финансовыми рынками предупредила страховые компании, чтобы они не продавали продукты обязательного страхования по скидочным ценам. Это приведет к росту цен на предлагаемые клиентам продукты и застою продаж как минимум на один месяц.

"До сегодняшнего дня страховые компании применяли скидки, конкурируя друг с другом. То есть предлагаемый в системе Бюро обязательного страхования по цене 100 манатов продукт можно было приобрести за 80 манатов. Сейчас же все компании будут предлагать стандартную цену. Это вызовет недовольство клиентов и они перейдут в позицию ожидания, так как привыкли к скидочным ценам", - отметил Д.Гурбанов.