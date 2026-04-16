    Профицит во внешней торговле Азербайджана в I квартале вырос на 93%

    Профицит во внешней торговле Азербайджана в I квартале вырос на 93%

    Внешнеторговый оборот Азербайджана в I-ом квартале 2026 года составил $9,407 млрд, что на 21,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    Объем экспорта за отчетный период составил $5,402 млрд (снижение на 15,4%), импорта - $4,005 млрд (снижение на 29,3%).

    В результате, положительное сальдо во внешней торговле за январь-март 2026 года составила $1,398 млрд, что на 93,4% больше по сравнению с годом ранее.

    Профицит внешней торговли Государственный таможенный комитет Экспорт Импорт
    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 93 %-dən çox artıb
    Azerbaijan's foreign trade surplus rises by over 93%

