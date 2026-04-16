Профицит во внешней торговле Азербайджана в I квартале вырос на 93%
Финансы
- 16 апреля, 2026
- 10:37
Внешнеторговый оборот Азербайджана в I-ом квартале 2026 года составил $9,407 млрд, что на 21,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Объем экспорта за отчетный период составил $5,402 млрд (снижение на 15,4%), импорта - $4,005 млрд (снижение на 29,3%).
В результате, положительное сальдо во внешней торговле за январь-март 2026 года составила $1,398 млрд, что на 93,4% больше по сравнению с годом ранее.
