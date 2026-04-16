Профицит во внешней торговле Азербайджана в I квартале вырос на 93%

Внешнеторговый оборот Азербайджана в I-ом квартале 2026 года составил $9,407 млрд, что на 21,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Объем экспорта за отчетный период составил $5,402 млрд (снижение на 15,4%), импорта - $4,005 млрд (снижение на 29,3%).

В результате, положительное сальдо во внешней торговле за январь-март 2026 года составила $1,398 млрд, что на 93,4% больше по сравнению с годом ранее.