    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 93 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 16 aprel, 2026
    • 10:06
    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 93 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 9 milyard 407 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 21,9 % azdır.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 5 milyard 402 milyon ABŞ dolları ixracın, 4 milyard 5 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 15,4 % azalıb, idxal isə 29,3 % azalıb.

    Son nəticədə xarici ticarətdə 1 milyard 398 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 93,4 % çoxdur.

    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Xarici ticarət dövriyyəsi
    Профицит во внешней торговле Азербайджана в I квартале вырос на 93%
    Azerbaijan's foreign trade surplus rises by over 93%

    Son xəbərlər

    17:56
    Foto

    Mətbuat Şurasına üzvlük haqlarının ödənilməsində yaranan problem müzakirə olunub

    Media
    17:54

    Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifov: "Hədəfim bürünc medalı qızıla çevirməkdir"

    Fərdi
    17:52
    Foto

    Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14

    Fərdi
    17:46

    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti