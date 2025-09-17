Профицит в балансе туристических услуг Азербайджана в I полугодии  составил $194 млн

Профицит в балансе туристических услуг Азербайджана в I полугодии этого года составил $194 млн.

Как сообщает "Report", об этом на брифинге заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров.

По его словам, это означает, что расходы туристов, прибывающих в страну, превысили стоимость импортируемых туристических услуг.