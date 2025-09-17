Профицит в балансе туристических услуг Азербайджана в I полугодии составил $194 млн
Финансы
- 17 сентября, 2025
- 11:31
Профицит в балансе туристических услуг Азербайджана в I полугодии этого года составил $194 млн.
Как сообщает "Report", об этом на брифинге заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров.
По его словам, это означает, что расходы туристов, прибывающих в страну, превысили стоимость импортируемых туристических услуг.
