    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 11:31
    Профицит в балансе туристических услуг Азербайджана в I полугодии  составил $194 млн

    Профицит в балансе туристических услуг Азербайджана в I полугодии этого года составил $194 млн.

    Как сообщает "Report", об этом на брифинге заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров.

    По его словам, это означает, что расходы туристов, прибывающих в страну, превысили стоимость импортируемых туристических услуг.

