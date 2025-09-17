Azərbaycanın turizm xidmətləri balansında I yarımildə 194 milyon dollarlıq profisit olub
Bu ilin I yarısında Azərbaycanın turizm xidmətləri balansı 194 milyon ABŞ dolları profisit nümayiş etdirib.
Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankında keçirilən brifinqdə qurumun Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu, ölkəyə gələn turistlərin xərclərinin idxal olunan turizm xidmətlərinin dəyərini üstələməsi deməkdir.
