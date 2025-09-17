İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Azərbaycanın turizm xidmətləri balansında I yarımildə 194 milyon dollarlıq profisit olub

    Maliyyə
    • 17 sentyabr, 2025
    • 11:21
    Azərbaycanın turizm xidmətləri balansında I yarımildə 194 milyon dollarlıq profisit olub

    Bu ilin I yarısında Azərbaycanın turizm xidmətləri balansı 194 milyon ABŞ dolları profisit nümayiş etdirib. 

    Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankında keçirilən brifinqdə qurumun Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, ölkəyə gələn turistlərin xərclərinin idxal olunan turizm xidmətlərinin dəyərini üstələməsi deməkdir. 

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Samir Nəsirov turizm xidmətləri
    Профицит в балансе туристических услуг Азербайджана в I полугодии  составил $194 млн
    Surplus in Azerbaijan's tourism services balance in 1H25 revealed

    Son xəbərlər

    11:50

    AMB rəsmisi: "Bu il dövlət büdcəsinin profisitli olması gözlənilir"

    Maliyyə
    11:48

    Qətər İsrailin Qəzzaya hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    11:44

    Azərbaycanda Büdcə Məcəlləsinin hazırlanmasına başlanılıb

    Maliyyə
    11:43

    Vüqar Bayramov: "Vergi güzəştinin müddəti uzadılmırsa, daha aşağı vergi dərəcələri tətbiq edilsin"

    Maliyyə
    11:38
    Foto

    Kiçik Mərdəkan qəsrində bərpa işlərinə başlanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    11:38

    "TuranBank" ECO Ticarət və İnkişaf Bankı ilə kredit sazişi imzalayıb

    Maliyyə
    11:37

    Azərbaycanın I yarımildə tədiyyə balansında 275 milyon dollar kəsir olub

    Maliyyə
    11:34

    İranda qaz partlayışı nəticəsində yeddi nəfər ölüb

    Region
    11:31

    Azərbaycanın təkrar gəlirlər balansında I yarımildə 301 milyon dollar profisit olub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti