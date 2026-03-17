Профицит счета текущих операций Азербайджана снизился на 25%

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2025 году составил $3,5 млрд, или 4,6% ВВП.

Как сообщает Report, об этом директор департамента статистики Центрального банка Самир Насиров заявил на пресс-конференции в ЦБА.

По его словам, данный показатель примерно на 25% ниже, чем в 2024 году.

"Сохранение профицита на таком уровне следует считать важным положительным фактором с точки зрения макроэкономической устойчивости", - добавил Насиров.

Отметим, что в 2024 году профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2024 году составил $4,7 млрд или 6,3% ВВП.