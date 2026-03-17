Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının profisiti 25 % azalıb
Maliyyə
- 17 mart, 2026
- 11:06
2025-ci ildə Azərbaycanın tədiyyə balansının cari əməliyyatlar balansında (CƏB) 3,5 milyard ABŞ dolları və yaxud ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 4,6 %-i qədər profisit formalaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) keçirilən mətbuat konfransında qurumun Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib.
Onun sözlərinə əsasən, bu, 2024-cü illə müqayisədə təxminən 25 % azdır.
"Bu məbləğdə profisitin olması makroiqtisadi dayanıqlılıq baxımından mühüm müsbət amil sayılmalıdır", - deyə AMB rəsmisi qeyd edib.
Son xəbərlər
11:24
AMB ötən il ölkəyə və ölkədən pul köçürmələrinin məbləğini açıqlayıbMaliyyə
11:24
AZPROMO: Ələt Azad İqtisadi Zonasında Karqo Kəndi yaradılırİnfrastruktur
11:17
Azərbaycanın ixrac etdiyi neft ucuzlaşıb, qaz isə bahalaşıbMaliyyə
11:15
Adil Məmmədov: "WUF13-ə 30 minə yaxın iştirakçının qatılması gözlənilir"İnfrastruktur
11:13
Azərbaycanın ötən il tədiyyə balansında 1 milyard dollardan çox kəsir olubMaliyyə
11:11
Suraxanının bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
11:11
Monteneqroda kütləvi davaya görə iki Azərbaycan vətəndaşına hökm oxunubHadisə
11:10
Azərbaycan çimərlik güləşi üzrə dünya çempionatı və Dünya Seriyasına ev sahibliyi edəcəkFərdi
11:09