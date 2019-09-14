Профицит платежного баланса увеличился на 50%

Профицит платежного баланса Азербайджана в первом квартале этого года составил 3 634,7 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 50,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост произошел в основном, за счет высоких цен на нефть на мировом рынке, а также позитивных тенденций в счете текущих операций.

Общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 3 061,5 млн долларов (-13,1%), дефицита счета капитала в размере 2,5 млн долларов (профицит годом ранее), профицита финансового счета в размере 59,2 млн долларов (дефицит годом ранее), профицита по балансирующей статье в размере 516,5 млн долларов (-24,6%).