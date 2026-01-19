Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    • 19 января, 2026
    • 14:43
    Профицит госбюджета Азербайджана в прошлом году составил около 528 млн манатов

    В 2025 году доходы государственного бюджета Азербайджана составили 39 млрд 131,2 млн манатов, а расходы - 38 млрд 603,6 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 5,3% и 2,4% больше соответственно по сравнению с 2024 годом.

    В итоге в прошлом году в бюджете образовался профицит в размере 527,6 млн манатов. В предыдущем году в бюджете был дефицит в размере 555,5 млн манатов.

