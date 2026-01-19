Профицит госбюджета Азербайджана в прошлом году составил около 528 млн манатов
Финансы
- 19 января, 2026
- 14:43
В 2025 году доходы государственного бюджета Азербайджана составили 39 млрд 131,2 млн манатов, а расходы - 38 млрд 603,6 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 5,3% и 2,4% больше соответственно по сравнению с 2024 годом.
В итоге в прошлом году в бюджете образовался профицит в размере 527,6 млн манатов. В предыдущем году в бюджете был дефицит в размере 555,5 млн манатов.
Последние новости
14:48
В Чехии в результате стрельбы в здании ратуши погибла женщина, есть раненыеДругие страны
14:43
Профицит госбюджета Азербайджана в прошлом году составил около 528 млн манатовФинансы
14:40
Добыча газа в Азербайджане увеличилась на 1% в 2025 годуЭнергетика
14:39
Доходы населения Азербайджана выросли на 8%Финансы
14:34
Добыча нефти на месторождениях Тенгиз приостановлена из-за энергопроблемЭнергетика
14:32
В Азербайджане сократилось количество браков и разводовСоциальная защита
14:28
Стармер: Трамп не планирует военные действия против ГренландииДругие страны
14:27
ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено более 508 гектаров территорииВнутренняя политика
14:25