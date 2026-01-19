İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Azərbaycanın dövlət büdcəsində ötən il 528 milyon manata yaxın profisit olub

    Azərbaycanın dövlət büdcəsində ötən il 528 milyon manata yaxın profisit olub

    Maliyyə
    • 19 yanvar, 2026
    • 14:21
    Azərbaycanın dövlət büdcəsində ötən il 528 milyon manata yaxın profisit olub

    2025-ci ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri 39 milyard 131,2 milyon manat, xərcləri isə 38 milyard 603,6 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 5,3 % və 2,4 % çoxdur.

    Son nəticədə ötən il büdcədə 527,6 milyon manat profisit yaranıb. Əvvəlki il büdcədə 555,5 milyon manat kəsir olub.

    dövlət büdcəsi profisit Dövlət Statistika Komitəsi
    Профицит госбюджета Азербайджана в прошлом году составил около 528 млн манатов

