​Профицит госбюджета Азербайджана резко сократился

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ За январь-май этого года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 5 453,9 млн. манатов, расходы - 5 316,1 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на представленную министерством финансов оперативную информацию, бюджет исполнен с профицитом в 137,8 млн. манатов или до 0,6% ВВП.

Отметим, что за январь-апрель 2016 года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 4 713,6 млн. манатов, расходы - 3 999,8 млн. манатов, в бюджете образовался профицит в 713,8 млн. манатов или до 4,2% ВВП. В месячном исчислении профицит снизился в 5,2 раза, его отношение к ВВП – на 3,6 процентных пункта.

По информации, 21,8% поступлений приходится на налог на добавленную стоимость, 15,1% - на прибыль (доходы) юридических лиц, 8,6% - на подоходный налог физических лиц, 13,7% - на акцизы, 9,1% - прочие налоги, 41,7% поступлений обеспечено за счет неналоговых доходов.

На финансирование общих государственных услуг направлено 20,2%, социальную защиту и обеспечение – 18,2%, образование и здравоохранение – 14,8%, развития и регулирования экономики – 12,2%, прочих сфер – 34,6% бюджетных средств.