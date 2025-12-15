Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Профицит баланса транспортных услуг Азербайджана достиг $1,3 млрд за 9 месяцев

    Финансы
    • 15 декабря, 2025
    • 13:01
    Профицит баланса транспортных услуг Азербайджана достиг $1,3 млрд за 9 месяцев

    Баланс транспортных услуг Азербайджана продемонстрировал в январе-сентябре этого года профицит примерно в $1,3 млрд.

    Как сообщает Report, об этом директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров заявил на брифинге.

    По его словам, это на 50% больше, чем за тот же период прошлого года.

    "Основную долю в этой сумме составляют доходы от транзита нефти и газа. Также сохраняют свои позиции услуги по пассажирским и грузовым перевозкам", - отметил Насиров.

    Самир Насиров профицит транспортные услуги ЦБА
    Azərbaycanın nəqliyyat xidmətləri balansında 9 ayda 1,3 milyard dollar profisit olub
    Azerbaijan's transport services balance shows $1.3B surplus in 9 months

