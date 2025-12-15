Профицит баланса транспортных услуг Азербайджана достиг $1,3 млрд за 9 месяцев

Баланс транспортных услуг Азербайджана продемонстрировал в январе-сентябре этого года профицит примерно в $1,3 млрд.

Как сообщает Report, об этом директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров заявил на брифинге.

По его словам, это на 50% больше, чем за тот же период прошлого года.

"Основную долю в этой сумме составляют доходы от транзита нефти и газа. Также сохраняют свои позиции услуги по пассажирским и грузовым перевозкам", - отметил Насиров.