Профицит баланса транспортных услуг Азербайджана достиг $1,3 млрд за 9 месяцев
Финансы
- 15 декабря, 2025
- 13:01
Баланс транспортных услуг Азербайджана продемонстрировал в январе-сентябре этого года профицит примерно в $1,3 млрд.
Как сообщает Report, об этом директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров заявил на брифинге.
По его словам, это на 50% больше, чем за тот же период прошлого года.
"Основную долю в этой сумме составляют доходы от транзита нефти и газа. Также сохраняют свои позиции услуги по пассажирским и грузовым перевозкам", - отметил Насиров.
