Azərbaycanın nəqliyyat xidmətləri balansında 9 ayda 1,3 milyard dollar profisit olub
Maliyyə
- 15 dekabr, 2025
- 12:05
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın nəqliyyat xidmətləri balansı təxminən 1,3 milyard ABŞ dolları profisit nümayiş etdirib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) keçirilən brifinqdə qurumun Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 50 % çoxdur.
"Burada əsas pay neft və qaz tranziti gəlirləri nəzərdə tutulur. Həmçinin sərnişindaşıma və yük daşıma xidmətləri də öz mövqeyini qoruyur.
