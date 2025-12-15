Azərbaycanın nəqliyyat xidmətləri balansında 9 ayda 1,3 milyard dollar profisit olub

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Maliyyə
    • 15 dekabr, 2025
    • 12:05
    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın nəqliyyat xidmətləri balansı təxminən 1,3 milyard ABŞ dolları profisit nümayiş etdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) keçirilən brifinqdə qurumun Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 50 % çoxdur.

    "Burada əsas pay neft və qaz tranziti gəlirləri nəzərdə tutulur. Həmçinin sərnişindaşıma və yük daşıma xidmətləri də öz mövqeyini qoruyur.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı nəqliyyat xidmətləri balansı
    Профицит баланса транспортных услуг Азербайджана достиг $1,3 млрд за 9 месяцев

