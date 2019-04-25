​Прибыль Rabitabank резко возросла

Активы ОАО увеличились в годовом сравнении на 8% и по состоянию на 1 апреля составили 717,955 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, из общего объема банковских активов 299,129 млн манатов составили выданные клиентам кредиты. За год кредитный портфель банков расширился на 41,3%.

Общие обязательства банка за отчетный период возросли на 8% - до 624,733 млн манатов, депозитный портфель банка на 2,9% - до 515,532 млн манатов, общий капитал банка – на 7,4% - до 93,223 млн манатов.

Процентные доходы Rabitabank за первый квартал текущего года составили 9,679 млн манатов (на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года), процентные расходы - 2,593 млн манатов (на 30,1% меньше), непроцентные доходы - 2,082 млн манатов (5,8% меньше), непроцентные расходы - 6 292 млн манатов (на 21,6% больше), экономия по отчислениям на создание специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам составила 383 тыс. манатов (резервы созданы год назад). В итоге банк завершил квартал с прибылью в 3,258 млн манатов. Это примерно в 32 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.