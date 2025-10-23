При Ассоциации банков Азербайджана создается Шариатский совет
Финансы
- 23 октября, 2025
- 12:47
Процесс создания Шариатского совета при Ассоциации банков Азербайджана (АБА) находится на заключительном этапе.
Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор АБА Юнус Абдулов на мероприятии "Исламский финансовый форум 2025" в Баку.
По его словам, разработка устава совета и оценка кандидатов уже близятся к завершению:
"В ближайшее время будут предприняты шаги по утверждению. Совет будет играть роль единой точки отсчета, начиная от дизайна продуктов до аудита операций".
Абдулов добавил, что все предпринятые шаги создают полное соответствие для применения: "Интерес на рынке, существующие знания и партнерская сеть, а также институциональная поддержка соответствуют стратегическому видению ЦБА".
Последние новости
13:12
Азербайджан будет представлен на заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра ОИСБизнес
13:12
Австралия, Япония и Новая Зеландия поддержали механизм потолка цен на нефть из РФДругие страны
13:04
Казахстан может построить НПЗ на берегу КаспияЭнергетика
13:03
Завтра в Баку ожидается до 23 градусов теплаЭкология
13:02
Тарык Акын: Исламские финансовые инструменты могут применяться в восстановлении КарабахаФинансы
12:54
Юнус Абдулов: Азербайджан готов к внедрению исламского банкингаФинансы
12:47
При Ассоциации банков Азербайджана создается Шариатский советФинансы
12:46
Фото
Путешественники из восьми стран прибыли в ФизулиКарабах
12:44
Фото