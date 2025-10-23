При Ассоциации банков Азербайджана создается Шариатский совет

Процесс создания Шариатского совета при Ассоциации банков Азербайджана (АБА) находится на заключительном этапе.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор АБА Юнус Абдулов на мероприятии "Исламский финансовый форум 2025" в Баку.

По его словам, разработка устава совета и оценка кандидатов уже близятся к завершению:

"В ближайшее время будут предприняты шаги по утверждению. Совет будет играть роль единой точки отсчета, начиная от дизайна продуктов до аудита операций".

Абдулов добавил, что все предпринятые шаги создают полное соответствие для применения: "Интерес на рынке, существующие знания и партнерская сеть, а также институциональная поддержка соответствуют стратегическому видению ЦБА".