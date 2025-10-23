İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası"nın nəzdində Şəriət Şurası yaradılır

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 11:43
    Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının nəzdində Şəriət Şurası yaradılır
    Yunus Abdulov

    "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası" (ABA) İctimai Birliyinin nəzdində Şəriət Şurasının yaradılması son mərhələdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABA-nın icraçı direktoru Yunus Abdulov Bakıda keçirilən "İslam Maliyyə Forumu 2025" tədbirində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Şuranın Əsasnaməsinin hazırlanması və namizədlərin qiymətləndirilməsi artıq yekunlaşmaq üzrədir: "Yaxın vaxtlarda təsdiqlə bağlı addımlar atılacaq. Şura yalnız uyğunluğa nəzarət mexanizmi deyil, həm də sektorun etibar sütunu kimi çıxış edəcək. O, məhsulların dizaynından əməliyyatların auditinə qədər vahid istinad nöqtəsi rolunu oynayacaq".

    Assosiasiya rəsmisi əlavə edib ki, atılan bütün addımlar tətbiq üçün tam uyğunluq yaradır: "Bazardakı maraq, mövcud bilik və tərəfdaşlıq şəbəkəsi, institusional dayaqlar AMB-nin strateji baxışı ilə eyni xətt üzərindədir".

    İslam Maliyyə forumu Azərbaycan Banklar Assosiasiyası Yunus Abdulov

    Son xəbərlər

    11:51

    ARDNF investisiya portfelində qısamüddətli istiqrazların payını artırıb

    Energetika
    11:50

    Şirvanda 87 min manatlıq dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs edilib

    Hadisə
    11:49

    Çelyabinskdə baş verən partlayışdan sonra matəm elan edilib - YENİLƏNİB-3

    Region
    11:48

    Gümrüdəki kütləvi iğtişaşlarla bağlı iş üzrə 13 nəfər həbs edilib

    Region
    11:47

    Zəfər Günü ilə bağlı Bakı-Ağstafa-Bakı xətti üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    11:47
    Foto

    Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç yola salınıb

    Daxili siyasət
    11:44

    Ermənistan parlamentində deputatlar üçün 67 min dollarlıq lift quraşdırılacaq

    Region
    11:44

    136 KOB subyektinin məhsullarının ticarət şəbəkələrində satışı təşkil olunub

    Biznes
    11:43

    "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası"nın nəzdində Şəriət Şurası yaradılır

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti