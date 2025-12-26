Президент утвердил новый состав попечительского совета ИКГФ
Финансы
- 26 декабря, 2025
- 17:05
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Согласно указу, в состав Совета входят заместитель министра финансов, заместитель министра экономики, заместитель министра труда и социальной защиты населения, заместитель председателя Центрального банка Азербайджана и руководитель Сектора по вопросам экономической политики Отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента.
Последние новости
18:12
Байрамов: В графике президента Ильхама Алиева нет поездки на конференцию в АрмениюВнешняя политика
18:10
Байрамов: Вопрос Западного Азербайджана нельзя трактовать как территориальную претензию к АрменииВнешняя политика
18:08
Байрамов допускает визит в Армению, если этого потребуют интересы АзербайджанаВнутренняя политика
18:06
Лейла Алиева встретилась с пожилыми людьми в Центре YAŞAСоциальная защита
18:05
МИД Азербайджана раскрыл число лиц, включенных в "черный список"Внешняя политика
18:00
Байрамов: Баку настаивает на равной финансовой поддержке с ЕреваномВнешняя политика
17:57
МИД: Азербайджан неоднократно доказывал обоснованность позиции о необходимости изменений в Конституции Армении - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
17:55
Посольство Азербайджана в Бахрейне откроется в 2026 годуВнешняя политика
17:54