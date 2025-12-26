Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Президент утвердил новый состав попечительского совета ИКГФ

    Финансы
    • 26 декабря, 2025
    • 17:05
    Президент утвердил новый состав попечительского совета ИКГФ

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно указу, в состав Совета входят заместитель министра финансов, заместитель министра экономики, заместитель министра труда и социальной защиты населения, заместитель председателя Центрального банка Азербайджана и руководитель Сектора по вопросам экономической политики Отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента.

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibi təsdiq edilib

