"Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Баварии"
Футбол
- 01 февраля, 2026
- 12:41
Испанские клубы "Барселона" и "Реал" ведут активные переговоры с представителями футболиста германской "Баварии" Дайо Упамекано.
Как передает Report, об этом сообщает издание Fichajes.
По его информации, в трансфере 27-летнего защитника заинтересован целый ряд клубов, в том числе "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм", "Интер".
Широкий интерес со стороны топ-клубов отражает высокий статус Упомекано и неопределенность вокруг его текущего контракта в Мюнхене, срок действия которого истекает летом.
Напомним, что Дайо Упамекано выступает за "Баварию" с 2021 года. TransferMarkt оценивает его стоимость в 70 млн евро.
