Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    "Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Баварии"

    Футбол
    • 01 февраля, 2026
    • 12:41
    Реал и Барселона интересуются защитником Баварии

    Испанские клубы "Барселона" и "Реал" ведут активные переговоры с представителями футболиста германской "Баварии" Дайо Упамекано.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Fichajes.

    По его информации, в трансфере 27-летнего защитника заинтересован целый ряд клубов, в том числе "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм", "Интер".

    Широкий интерес со стороны топ-клубов отражает высокий статус Упомекано и неопределенность вокруг его текущего контракта в Мюнхене, срок действия которого истекает летом.

    Напомним, что Дайо Упамекано выступает за "Баварию" с 2021 года. TransferMarkt оценивает его стоимость в 70 млн евро.

    Дайо Упомекано трансфер ФК
    "Real" və "Barselona" "Bavariya"nın müdafiəçisi ilə danışıqlar aparır
    Ты - Король

    Последние новости

    13:34

    Видимость на дорогах будет ограничена до 500 метров

    Экология
    13:27

    NYT: Уступки на Донбассе не остановят РФ, а станут подготовкой к наступлению вглубь Украины

    Другие страны
    13:09

    Футболист французского клуба переходит в "Ювентус"

    Футбол
    13:03

    В Анталье в ДТП с автобусом погибли восемь человек, десятки ранены

    В регионе
    12:54

    Хаменеи: Любая агрессия США против Ирана превратится в региональный конфликт

    В регионе
    12:41
    Фото

    "Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Баварии"

    Футбол
    12:25

    Завтра в Азербайджане усилится ветер, в ряде районов пойдет снег

    Экология
    12:23

    Иран внес ВС стран Евросоюза в список террористических организаций

    В регионе
    12:12

    Израиль открыл КПП "Рафах" в Газе

    Другие страны
    Лента новостей