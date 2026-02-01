"Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Баварии"

Испанские клубы "Барселона" и "Реал" ведут активные переговоры с представителями футболиста германской "Баварии" Дайо Упамекано.

Как передает Report, об этом сообщает издание Fichajes.

По его информации, в трансфере 27-летнего защитника заинтересован целый ряд клубов, в том числе "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм", "Интер".

Широкий интерес со стороны топ-клубов отражает высокий статус Упомекано и неопределенность вокруг его текущего контракта в Мюнхене, срок действия которого истекает летом.

Напомним, что Дайо Упамекано выступает за "Баварию" с 2021 года. TransferMarkt оценивает его стоимость в 70 млн евро.