    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibi təsdiq edilib

    Maliyyə
    • 26 dekabr, 2025
    • 16:41
    Prezident İlham Əliyev İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkini təsdiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, Şuraya maliyyə nazirinin müavini, iqtisadiyyat nazirinin müavini, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini, Azərbaycan Mərkəzi Bankı sədrinin müavini və Prezident Administrasiyasının İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin İqtisadi siyasət məsələləri sektorunun müdiri daxildir.

    Президент утвердил новый состав попечительского совета ИКГФ

