İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibi təsdiq edilib
Maliyyə
- 26 dekabr, 2025
- 16:41
Prezident İlham Əliyev İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkini təsdiq edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Şuraya maliyyə nazirinin müavini, iqtisadiyyat nazirinin müavini, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini, Azərbaycan Mərkəzi Bankı sədrinin müavini və Prezident Administrasiyasının İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin İqtisadi siyasət məsələləri sektorunun müdiri daxildir.
Son xəbərlər
17:17
"Mançester Yunayted" icarəyə verdiyi futbolçunu geri çağırıbFutbol
17:15
XİN başçısı: Azərbaycan üçün Mərkəzi Asiya ölkələri ilə münasibətlər xüsusi xarakter daşıyırXarici siyasət
17:14
Nazir: Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonrakı addımlarımız onun bitmə şərtlərindən asılı olacaqXarici siyasət
17:13
ABİF işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 46 milyon manata yaxın kredit veribBiznes
17:13
Nazir: Ermənistanla digər sahələrdə də ticarət əlaqələrinin qurulması mümkündürXarici siyasət
17:12
Naxçıvanda dekabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilibSosial müdafiə
17:10
XİN rəhbəri: Azərbaycan və ABŞ Strateji Əməkdaşlıq Xartiyasının mətnini yekunlaşdırmağa yaxındırXarici siyasət
17:10
Tailand Kamboca ilə müvəqqəti atəşkəs barədə razılaşıbDigər ölkələr
17:07