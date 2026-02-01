Завтра в Азербайджане усилится ветер, в ряде районов пойдет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 2 февраля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным. Температура воздуха ночью составит 3–5° тепла, днем - 7–10° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75–85 %, днем - 60–70 %.

В районах Азербайджана погода в основном ожидается без осадков, однако днем в некоторых местах возможны осадки, в горных районах - снег. Местами прогнозируется туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3–8° тепла, днем - 12–17° тепла, в горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 5–10° тепла.