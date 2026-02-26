В правительстве Франции произведены кадровые перестановки

Ряд перестановок произведено в правительстве Франции, основные должности в МИД и силовом блоке остались без изменений.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

После объявления в среду об отставке с поста министра культуры Рашиды Дати, которая рассчитывает в марте побороться за пост мэра Парижа, на ее место назначена бывший директор Версальского дворцового комплекса Катрин Пегар. Большую часть своей профессиональной карьеры Пегар посвятила политической журналистике, с 2007 по 2011 год выполняла обязанности политического и культурного советника в Елисейском дворце. В сентябре 2025 года она вновь вернулась на службу в Елисейский дворец.

Помимо нее, новые полномочия получила нынешний официальный представитель правительства Мод Брежон. Теперь она будет сочетать эту должность с постом министра-делегата, ответственного за энергетику. Новым министром, ответственным за государственные счета в правительстве Франции, назначен Давид Амьель, о чем сообщалось еще 22 февраля. Он заменил Амели де Моншален, которую президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на пост главы Счетной палаты.

Депутат от партии "Республиканцы" Жан-Дидье Бержер станет министром при главе МВД, полный список его полномочий телеканал не уточняет. Занимавшая в 2024 году пост государственного секретаря по делам городов Сабрина Агрести-Рубаш теперь будет выполнять обязанности министра-делегата по вопросам образования и профессиональной подготовки. Также министром-делегатом, ответственным за автономию и людей с ограниченными возможностями, назначена Камий Гайар-Минье.

Остальные министры, в том числе главы МИД, МВД, Минюста и министерства вооруженных сил, сохранили свой пост. В окружении премьер-министра Себастьяна Лекорню заверили, что речь идет о "простой корректировке", а не о масштабной замене состава кабмина. "Мы продолжаем следовать логике правительства Лекорню - 2: сочетание личностей из гражданского общества и молодых политиков, парламентариев", - заявил телеканалу источник в окружении премьера, добавив, что новые министры "поддерживают стратегию правительства".