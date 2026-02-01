Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Иран внес ВС стран Евросоюза в список террористических организаций

    В регионе
    • 01 февраля, 2026
    • 12:23
    Иран внес ВС стран Евросоюза в список террористических организаций

    Власти Ирана внесли Вооруженные силы стран Евросоюза в список террористических организаций в ответ на аналогичную меру против Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim News, об этом заявил председатель Меджлиса Исламского совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

    "Согласно пункту 7 закона "Об ответных мерах", в ответ на объявление Корпуса стражей исламской революции террористической организацией армии европейских стран считаются террористическими группами, и последствия этого шага лягут на Европейский союз", - отметил Галибаф в ходе открытого заседания.

    Напомним, что вышеупомянутый закон был принят 28 апреля 2019 года в рамках ответных мер на действия США, которые первыми объявили о признании КСИР террористической структурой.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел ЕС "сделали решающий шаг, признав КСИР террористической организацией". Позднее секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Иран предпримет аналогичную меру в отношении ВС стран блока.

    Иран КСИР вооруженные силы Евросоюз террористическая организация
    İran Avropa ölkələrinin ordularını terror təşkilatlarının siyahısına daxil edib
    Iran designates EU armed forces as terrorist organization
    Ты - Король

    Последние новости

    13:34

    Видимость на дорогах будет ограничена до 500 метров

    Экология
    13:27

    NYT: Уступки на Донбассе не остановят РФ, а станут подготовкой к наступлению вглубь Украины

    Другие страны
    13:09

    Футболист французского клуба переходит в "Ювентус"

    Футбол
    13:03

    В Анталье в ДТП с автобусом погибли восемь человек, десятки ранены

    В регионе
    12:54

    Хаменеи: Любая агрессия США против Ирана превратится в региональный конфликт

    В регионе
    12:41
    Фото

    "Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Баварии"

    Футбол
    12:25

    Завтра в Азербайджане усилится ветер, в ряде районов пойдет снег

    Экология
    12:23

    Иран внес ВС стран Евросоюза в список террористических организаций

    В регионе
    12:12

    Израиль открыл КПП "Рафах" в Газе

    Другие страны
    Лента новостей