Иран внес ВС стран Евросоюза в список террористических организаций

Власти Ирана внесли Вооруженные силы стран Евросоюза в список террористических организаций в ответ на аналогичную меру против Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim News, об этом заявил председатель Меджлиса Исламского совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Согласно пункту 7 закона "Об ответных мерах", в ответ на объявление Корпуса стражей исламской революции террористической организацией армии европейских стран считаются террористическими группами, и последствия этого шага лягут на Европейский союз", - отметил Галибаф в ходе открытого заседания.

Напомним, что вышеупомянутый закон был принят 28 апреля 2019 года в рамках ответных мер на действия США, которые первыми объявили о признании КСИР террористической структурой.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел ЕС "сделали решающий шаг, признав КСИР террористической организацией". Позднее секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Иран предпримет аналогичную меру в отношении ВС стран блока.