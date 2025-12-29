Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент утвердил бюджет Фонда ОМС на 2026 год

    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 14:45
    Президент утвердил бюджет Фонда ОМС на 2026 год

    Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год.

    Как сообщает Report, в следующем году расходы бюджета Фонда прогнозируются в размере 2 млрд 621,5 млн манатов (на 10,9% меньше по сравнению с этим годом).

    1 млрд 976 млн манатов расходов будет покрыто за счет доходов Фонда (на 23,2% меньше), а 645,5 млн манатов - за счет неиспользованного остатка Фонда на конец текущего года (на 74,5% больше).

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фонд ОМС медицинское страхование бюджет
    Prezident İcbari tibbi sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsini təsdiqləyib

    Последние новости

    15:01

    Байрамов и Бочоришвили обсудили экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению через Грузию

    Внешняя политика
    14:55

    В Испании в результате шторма погибли два человека

    Другие страны
    14:54

    Президент утвердил бюджет ГФСЗ на 2026 год

    Финансы
    14:47

    Президент утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 год

    Финансы
    14:47

    В Греции затонула лодка с мигрантами: есть погибшая и пропавшие без вести

    Другие страны
    14:46

    Посол: США и Армения запускают новые совместные инициативы в ключевых сферах

    В регионе
    14:45

    Президент утвердил бюджет Фонда ОМС на 2026 год

    Финансы
    14:42

    BP огласила сроки начала сейсморазведки на месторождении "Шахдениз"

    Энергетика
    14:42

    Президент Азербайджана утвердил прожиточный минимум на 2026 год

    Финансы
    Лента новостей