Президент утвердил бюджет Фонда ОМС на 2026 год
Финансы
- 29 декабря, 2025
- 14:45
Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год.
Как сообщает Report, в следующем году расходы бюджета Фонда прогнозируются в размере 2 млрд 621,5 млн манатов (на 10,9% меньше по сравнению с этим годом).
1 млрд 976 млн манатов расходов будет покрыто за счет доходов Фонда (на 23,2% меньше), а 645,5 млн манатов - за счет неиспользованного остатка Фонда на конец текущего года (на 74,5% больше).
