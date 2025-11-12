Президент Азербайджана утвердил поправки в закон "Об ипотеке"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "Об ипотеке", принятый Милли Меджлисом 31 октября 2025 года.

Как сообщает Report, поправки предусматривают возможность изменения права преимущественного удовлетворения ипотечных требований на договорной основе.

Согласно поправкам, предлагается нотариально заверять соглашение об изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований и регистрировать это право в государственном реестре.

При изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований между держателями ипотеки права будут зарегистрированы в государственном реестре недвижимости и официальном реестре движимого имущества в течение 3 рабочих дней со дня подачи документов.

Также при изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований госпошлину будет уплачивать держатель ипотеки, к которому перешло преимущественное право.