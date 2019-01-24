Premium Bank заимствовал 20 млн манатов у ЦБА

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Общие активы ОАО Premium Bank увеличились на 39,7% в 2018 году и на 1 января 2019 года достигли 646,284 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на годовой финансовый отчет банка, в структуре активов 582,931 млн манатов составили выданные клиентам кредиты (за вычетом резервов). В прошлом году кредитный портфель банка вырос на 42,8%.

Общие обязательства PremiumBank за отчетный период увеличились на 43,7%, составив 511,557 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 92,5% - до 466,076 млн манатов.

В четвертом квартале прошлого года банк заимствовал 20 млн манатов у Центробанка Азербайджана, тем самым его обязательства перед регулятором достигли 22,5 млн манатов.

Общий капитал банка на начало этого года составил 134,727 млн манатов, уставный капитал – 104,601 млн манатов.

Чистая прибыль Premium Bank в прошлом году составила 16,066 млн манатов, что в 10 раз выше, чем в 2017 году.

В прошлом году процентные доходы банка составили 37,556 млн манатов, процентные расходы – 14,802 млн манатов, непроцентные доходы - 21,572 млн манатов, непроцентные расходы - 34,539 млн манатов.