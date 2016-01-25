​Председатель АСА: Повышение тарифов обязательного страхования не стоит на повестке дня

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку прошло собрание Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА), на котором приняли участие председатели и заместители председателей правлений страховых компаний Азербайджана. На собрании обсуждались вопросы обязательного страхования автомобилей и имущества, КАСКО и медицинского страхования. Основной целью на 2016 год явилось развитие и совершенствование внутриотраслевой коммуникации между компаниями.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель АСА Орхан Байрамов: "Ведутся работы в направлении сокращения расходов. В результате страдает и медицинское страхование. Обсуждена будущая деятельность. Крупные компании сокращают работников, уменьшаются страховые взносы, в связи с чем обсуждались возможные варианты компенсирования потерь страховых компаний, а также меры по предотвращению роста цен в сферах обслуживания".

О.Байрамов отметил, что страховые компании не заинтересованы в росте цен. По его словам, если ситуация усугубится, будут внесены определенные изменения.

Председатель АСА отметил, что на сегодняшний день не наблюдается роста тарифов по какому-либо виду страхования: "На рынке медицинского страхования активно действуют всего лишь 7-8 компаний. Основной шаг заключается в минимизировании потерь рынка".

"Повышение тарифов обязательного страхования автомобилей и имущества не стоит на повестке дня. Самым идеальным вариантом является снижение размера комиссий. В связи с этим обсуждаются несколько вариантов. Одним из них является использование онлайн-технологий. Другие варианты включают создание ячейки, ужесточение контроля над деятельностью страховых агентов. Сейчас агенты сдают отчеты каждые три месяца, поэтому их количество резко сократилось", - подчеркнул О.Байрамов.