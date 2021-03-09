Предложение от омбудсмена по ипотекам

Договор страхования с лицами, имеющими инвалидность первой и второй степени, не заключается

Уполномоченный по правам человека в Азербайджане (омбудсмен) предложила заключать договор страхования с лицами с инвалидностью, желающими улучшить свое материальное положение путем приобретения жилья по ипотечному кредиту или получения других кредитов, и изъять из закона подпункт об ограничении их прав на получение кредитов.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе омбудсмена о прошлогодней деятельности.

Решением коллегии Минфина от 23 сентября 2014 года утвержден подпункт 4.3.2 "Порядок страхования жизни заемщика от смерти и потери трудоспособности по кредитным договорам, предоставляемым физическим лицам" (в случае, если иное не установлено договором страхования, договор страхования с лицами, имеющими инвалидность первой и второй степени, не заключается).