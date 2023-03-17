Правительство Швейцарии обсуждает возможность объединения UBS и Credit Suisse

UBS Group AG и Credit Suisse Group AG не хотели бы вынужденного объединения, однако такая возможность рассматривается наряду с другими сценариями, обсуждаемыми банками с правительством Швейцарии.

UBS Group AG и Credit Suisse Group AG не хотели бы вынужденного объединения, однако такая возможность рассматривается наряду с другими сценариями, обсуждаемыми банками с правительством Швейцарии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Bloomberg.

По словам одного из источников агентства, UBS предпочел бы сфокусироваться на собственной стратегии и не хочет брать на себя риски, ассоциирующиеся с Credit Suisse.

Credit Suisse же надеется, что помощь от швейцарского Центробанка (SNB), полученная накануне, даст ему время для реорганизации бизнеса.

16 марта банк был вынужден прибегнуть к кредитной линии SNB, чтобы поддержать ликвидность и успокоить инвесторов после более чем 30%-ного падения стоимости его акций. Он сообщил, что SNB открыл ему кредитную линию на 50 млрд швейцарских франков (54 млрд долларов). Кроме того, Credit Suisse объявил о намерении досрочно погасить облигации на сумму 2,5 млрд долларов.

По словам источников Bloomberg, как UBS, так и Credit Suisse рассматривают слияние как крайнюю меру.

Credit Suisse также может рассмотреть возможность разделения бизнеса, при котором его операции в сфере wealth management будут проданы UBS или другому покупателю, а швейцарское подразделение выделено в самостоятельную компанию для защиты депозитов, говорят источники.

Власти Швейцарии опасаются, что объединение Credit Suisse и UBS приведет к потерям рабочих мест, отмечает Bloomberg. В то же время правительство предпочло бы решить ситуацию внутри страны и больше всего заботится о защите вкладчиков.

Акции Credit Suisse теряют в цене 1,1% на торгах в пятницу. За последний год их стоимость упала на 72%.