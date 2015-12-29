Правительство Азербайджана разрабатывает антикризисный план

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Население Азербайджана должно адаптироваться к слабому манату. Как сообщает Report, об этом сказал депутат Али Масимли на сегодняшнем пленарном заседании парламента: "Необходимо предотвратить возникший предпраздничный ажиотаж. Иначе цены с "черного рынка" перекочуют в обменные пункты".

По мнению А.Масимли, неверно, что вся тяжесть 50%-ной девальвации ложится на плечи населения: "Трудности необходимо разделить. Или необходимо согласиться с выплатами по старому курсу, или провести реструктуризацию и выбрать приемлемый вариант".

"Следует расширить мониторинги, цены должны повышаться естественно. Необходимо предотвращать искусственный рост цен. В соответствии с естественным ростом цен надо провести индексацию зарплат и пенсий. С развитием среднего и малого предпринимательства, ненефтяного сектора манат постепенно стабилизируется. Я надеюсь, что правительству удастся преодолеть трудности 2016-2017 годов", - добавил депутат.

А.Масимли отметил, что Азербайджан должен быть готов к падению цен на нефть на мировом рынке до 25-30 долларов/баррель, а Центробанк принять меры.

Спикер парламента Октай Асадов отметил, что правительство и Центробанк готовит план мероприятий в этом направлении: "В ближайшие дни население станет свидетелем этого".