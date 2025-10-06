Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 4%
Финансы
- 06 октября, 2025
- 12:50
Поступления в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы (ГНС) в январе-сентябре текущего года составили 12 млрд 455,8 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.
Согласно информации, это на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Налоговые поступления превысили прогноз на 5,2%.
Напомним, что в этом году Государственная налоговая служба должна перечислить в бюджет 15,5 млрд манатов. Таким образом, за 9 месяцев обеспечено 80,4% от этой суммы.
