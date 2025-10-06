İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 4 % artıb

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 12:11
    Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 4 % artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə daxilolmalar 12 milyard 455,8 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,8 % çoxdur.

    Vergi daxilolmaları proqnozdan 5,2 % çox icra edilib.

    Xatırladaq ki, bu il Dövlət Vergi Xidməti büdcəyə 15,5 milyard manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 9 ay ərzində həmin məbləğin 80,4 %-i təmin olunub.

