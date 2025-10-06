Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 4 % artıb
Maliyyə
- 06 oktyabr, 2025
- 12:11
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə daxilolmalar 12 milyard 455,8 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,8 % çoxdur.
Vergi daxilolmaları proqnozdan 5,2 % çox icra edilib.
Xatırladaq ki, bu il Dövlət Vergi Xidməti büdcəyə 15,5 milyard manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 9 ay ərzində həmin məbləğin 80,4 %-i təmin olunub.
Son xəbərlər
13:10
"The Korea Post": Azərbaycan sülh gündəliyinin təşviqini özünün ali borcu hesab edirXarici siyasət
13:04
Naxçıvanda 9 musiqi məktəbinin adı dəyişdirilibMədəniyyət siyasəti
13:01
Ukraynalı gimnast 20 yaşında vəfat edibFərdi
13:01
Gəncədə avtomobil piyadaları vurub, ölən varHadisə
12:56
Şimali Kiprin Prezidenti Azərbaycana gəlibXarici siyasət
12:55
Fransanın Baş nazirinin istefasından sonra avro ucuzlaşıbMaliyyə
12:49
Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemlərinin idxalına çəkdiyi xərci 4 % azaldıbMaliyyə
12:47
Bərdədə pendir sexində partlayışla bağlı cinayət işi başlanıbHadisə
12:47