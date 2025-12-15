Azərbaycana birbaşa xarici investisiyalarda neft-qaz sektorunun payı azalıb
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb olunmuş birbaşa xarici investisiyaların məbləği 4 736,1 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,7 % çoxdur.
9 ayda investisiyalarda neft-qaz sektorunun xüsusi çəkisi 78,5 % olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 0,8 faiz bəndi azdır.
Qiymətləndirmələrə görə qeyri-neft-qaz sektoruna cəlb olunmuş birbaşa xarici investisiyaların ümumi məbləği 9 % artaraq 1 milyard 019,4 milyon dollar olub ki, bunun da bir hissəsi (304,9 milyon dollar) ölkə iqtisadiyyatına gəlirlərin təkrar investisiyası ilə bağlı olub.
