    Azərbaycana birbaşa xarici investisiyalarda neft-qaz sektorunun payı azalıb

    Maliyyə
    • 15 dekabr, 2025
    • 13:13
    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb olunmuş birbaşa xarici investisiyaların məbləği 4 736,1 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,7 % çoxdur.

    9 ayda investisiyalarda neft-qaz sektorunun xüsusi çəkisi 78,5 % olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 0,8 faiz bəndi azdır.

    Qiymətləndirmələrə görə qeyri-neft-qaz sektoruna cəlb olunmuş birbaşa xarici investisiyaların ümumi məbləği 9 % artaraq 1 milyard 019,4 milyon dollar olub ki, bunun da bir hissəsi (304,9 milyon dollar) ölkə iqtisadiyyatına gəlirlərin təkrar investisiyası ilə bağlı olub.

