Sabah leysan yağacaq, yolların buz bağlaması gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 15 dekabr, 2025
    • 13:16
    Azərbaycanın rayonlarında dekabrın 16-dan 17-si gündüzədək hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının leysan xarakterli olacağı ehtimalı var.

    Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlaması gözlənilir.

    Çaylarda, xüsusən də Quba-Xaçmaz və Lənkəran-Astara bölgəsi ərazisindən axan bəzi çaylarda sululuğun artacağı ehtimal olunur.

