В районах Азербайджана ожидаются ливни, возможно обледенение дорог - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

C 16 по 17 декабря в районах Азербайджана местами временами ожидаются осадки, в горных районах возможно выпадение снега.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По информации, на отдельных территориях есть вероятность ливней.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги могут покрыться льдом.

Возможно увеличение водности рек, протекающих через территории Губа-Хачмазского и Лянкяран-Астаринского регионов.