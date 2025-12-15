В районах Азербайджана ожидаются ливни, возможно обледенение дорог - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экология
- 15 декабря, 2025
- 13:36
C 16 по 17 декабря в районах Азербайджана местами временами ожидаются осадки, в горных районах возможно выпадение снега.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
По информации, на отдельных территориях есть вероятность ливней.
Ночью и утром в некоторых горных районах дороги могут покрыться льдом.
Возможно увеличение водности рек, протекающих через территории Губа-Хачмазского и Лянкяран-Астаринского регионов.
