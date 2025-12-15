Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В районах Азербайджана ожидаются ливни, возможно обледенение дорог - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    • 15 декабря, 2025
    • 13:36
    В районах Азербайджана ожидаются ливни, возможно обледенение дорог - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    C 16 по 17 декабря в районах Азербайджана местами временами ожидаются осадки, в горных районах возможно выпадение снега.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    По информации, на отдельных территориях есть вероятность ливней.

    Ночью и утром в некоторых горных районах дороги могут покрыться льдом.

    Возможно увеличение водности рек, протекающих через территории Губа-Хачмазского и Лянкяран-Астаринского регионов.

