Поступления от налога на прибыль в Азербайджане приблизятся к 7 млрд манатов в 2027г
Финансы
- 19 сентября, 2026
- 12:48
В Азербайджане поступления от налога на прибыль юридических лиц в 2027 году прогнозируются на уровне 6 млрд 983 млн манатов, что составит около 38% всех средств, которые должны быть перечислены в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, в общей сложности в 2027 году по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики ожидаются бюджетные поступления в размере 18 млрд 430 млн манатов.
Прогнозируемый объем поступлений от налога на прибыль юридических лиц на 6,1% превышает показатель, предусмотренный на 2026 год.
Среди остальных видов налогов сокращение поступлений ожидается только по дорожному налогу.
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