Поступления от налога на прибыль в Азербайджане приблизятся к 7 млрд манатов в 2027г

В Азербайджане поступления от налога на прибыль юридических лиц в 2027 году прогнозируются на уровне 6 млрд 983 млн манатов, что составит около 38% всех средств, которые должны быть перечислены в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, в общей сложности в 2027 году по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики ожидаются бюджетные поступления в размере 18 млрд 430 млн манатов.

Прогнозируемый объем поступлений от налога на прибыль юридических лиц на 6,1% превышает показатель, предусмотренный на 2026 год.

Среди остальных видов налогов сокращение поступлений ожидается только по дорожному налогу.