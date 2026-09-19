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    Поступления от налога на прибыль в Азербайджане приблизятся к 7 млрд манатов в 2027г

    Финансы
    • 19 сентября, 2026
    • 12:48
    Поступления от налога на прибыль в Азербайджане приблизятся к 7 млрд манатов в 2027г

    В Азербайджане поступления от налога на прибыль юридических лиц в 2027 году прогнозируются на уровне 6 млрд 983 млн манатов, что составит около 38% всех средств, которые должны быть перечислены в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, в общей сложности в 2027 году по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики ожидаются бюджетные поступления в размере 18 млрд 430 млн манатов.

    Прогнозируемый объем поступлений от налога на прибыль юридических лиц на 6,1% превышает показатель, предусмотренный на 2026 год.

    Среди остальных видов налогов сокращение поступлений ожидается только по дорожному налогу.

    Госбюджет Азербайджана на 2027 год Министерство финансов Азербайджана Государственная налоговая служба Азербайджана
    Azərbaycanda vergi daxilolmalarının gələn il gözlənilən strukturu açıqlanıb

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