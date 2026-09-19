Azərbaycanda vergi daxilolmalarının gələn il gözlənilən strukturu açıqlanıb
Maliyyə
- 19 sentyabr, 2026
- 12:09
2027-ci ildə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə daxil olması gözlənilən 18 milyard 430 milyon manat vəsaitin təxminən 38 %-nin və yaxud 6 milyard 983 milyon manatının hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisinin payına düşməsi nəzərdə tutulur.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2026-cı ilin proqnozu ilə müqayisədə 6,1% çoxdur.
Digər vergi növlərindən yalnız yol vergisi üzrə daxilolmaların azalacağı gözlənilir.
Beləliklə, vergi daxilolmalarının gələn il gözlənilən strukturu aşağıdakı kimidir:
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