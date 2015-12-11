Поправки в законы об обязательном страховании рекомендованы на пленарное заседание парламента

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Поправки в законы "Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и потери трудоспособности в результате профессионального заболевания" и "Об обязательном страховании" обсуждены в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса и рекомендованы на пленарное заседание парламента.

Как сообщает Report, по словам начальника Государственный службы страхового надзора Намика Халилова, одна из поправок также касается расширения безналичных расчетов.

По его словам, на страховом рынке Азербайджана доля наличного оборота высока, что приводит к определенным последствиям: "Это создает проблемы, способствует мошенничеству, нечестной конкуренции. Анализ последних лет показывает, что лучшим способом для урегулирования проблем является сокращение доли наличных расчетов в этой сфере и увеличение безналичных расчетов".

В то же время предлагается заключать договора обязательного страхования в электронной форме.

Н.Халилов отметил, что после перехода к электронной системе страхования возможно внедрение определенных льгот по страховым взносам, так как благодаря данной системе расходы страховых компаний сокращаются, следовательно, это дает возможность предлагать более дешевые страховые продукты.

"Если будет достигнуто соглашение, можно выдвигать требование о перечислении страховых взносов по всем видам обязательного страхования непосредственно на банковский счет страховщика", - сказал Н.Халилов.

Отметим, что пленарное заседание парламента состоится 18 декабря.